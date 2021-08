© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 28 AGO - Alcune aree della costa della Louisiana potrebbero essere "inabitabili per settimane o mesi" a causa dell'uragano Ida, che dovrebbe abbattersi sullo stato domenica come categoria 4. E' l'allarme lanciato dal National Weather Service, l'agenzia governativa per le previsioni meteorologiche. L'uragano rappresenta una "drammatica minaccia" per la popolazione di New Orleans. Lo ha detto il sindaco di New Orleans LaToya Cantrell. (ANSA).