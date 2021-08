Due persone sono rimaste ferite in modo lieve per il cedimento del controsoffitto di un albergo di San Possidonio, nel Modenese, dove sono ospitati anche gli afghani arrivati nelle ultime ore da Kabul. E’ successo alle 9.30 in via Mazza: una porzione di cartongesso, in un corridoio, si è staccata e ha colpito proprio due giovani afghani, feriti in modo non grave.

modena

afghani