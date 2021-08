Eleonora Antonico eletta Miss Miluna Cervia

Sabato 28 agosto alle ore 21.00 al Keko Beach 207 di Cervia, sul lungomare Grazia Deledda, si è tenuta l'11° tappa del concorso Miss Italia in Emilia-Romagna con l’elezione di Miss Miluna Cervia 2021, Miss Miluna Keko beach e la consegna delle fasce satellite sponsors del concorso ovvero Miss Rocchetta bellezza e Miss Be_much .

La giornata è iniziata alle ore 16 con un casting di ammissione, viste le diverse iscrizioni pervenute nei giorni scorsi di nuove candidate e le 7 bellissime ragazze prescelte hanno potuto partecipare insieme alle “veterane” alla serata per contendersi le fasce in palio. In premio per la più votata anche un prezioso gioiello Miluna.

Le ragazze sono giunte a Cervia da tutta la Regione sin dal primo pomeriggio per le prove al “Keko beach" bagno 207, iniziate già dalle ore 16.00 con il direttore artistico e presentatore dell'evento, il bravissimo Antonio Borrelli. Al termine delle prove le Miss e lo staff a bordo di alcuni risciò si sono recate in direzione Milano Marittima per un aperitivo al MiMa Beach 272 ed al R4RE Kitchen & Lounge Bar tra le 18 e le 18.30 circa alle 19 .00 da un altro aperitivo al ROOTS CAFE EnryAdry di Corso Mazzini 10 a dimostrazione di come la gente sia affezionata al concorso ospitando le tappe della manifestazione.

Alle ore 21 ha preso il via la serata con una simpatica sfilata di bimbi con i capi di “L'armadio Degli Gnomi “ con i suoi negozi di Cervia, Imola e Ravenna, presentata da Antonio Borrelli ed affiancato per l'occasione da Simona Rossi fantastico punto di riferimento per l’organizzazione dell’evento che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso richiamato oltre che dalle Miss anche dalla cena cui è stato possibile prendere parte dalle ore 20 e gestita meravigliosamente dall’eclettico Luca Fumanti ,titolare del Keko beach. Subito dopo il via alla gara, con le colonne sonore di Massimo Chiodi ed il compito importante della giuria composta dallo stilista Lorenzo Foschi, dai giornalisti Emanuele Bandini, speaker di Radio Bruno ed Enea Casadei, da Daniela Monti consigliere comunale di Cervia, dal naturopata Antonio Trinchillo esperto di alimentazione, dall'imprenditore Nicola Pari, dall’hair stylist delle Dive Massimo Nonni, dall’assicuratore Alvio Focaccia, dall’ingegner Daniele Tassinari segretario di giuria, dall’ IT manager Fabrizio Peppi e dal talent scout e responsabile social di Miss Italia Emilia Romagna Cristiano Federico Sandon, di eleggere belle fra le belle le reginette della serata.

Durante la serata tanti i momenti moda come di consueto con le Miss modelle d’eccezione per alcuni outfit di Mi.Mà Shop - Milano Marittima e protagoniste con le borse mare “James Mocassino “dello stilista Lorenzo Foschi

Le foto, realizzate da Marco Zavalloni per PHOTO CENTER di Tazzari Ermes a Russi (Ravenna) a Russi (Ravenna) hanno accompagnato l’evento già dal pomeriggio, facendo sentire le Miss star della giornata. Il momento del “tu si tu no“ ha scandito il momento più importante ovvero il passaggio delle ragazze alla fase successiva con le premiazioni. Marco Pellegrini della Gym Events, esclusivista del concorso Miss Italia per l'Emilia-Romagna ha consegnato al presentatore la classifica stilata dalla giuria a fine di una serata emozionante e ben curata sotto tutti i punti di vista come di consueto per le tappe di Miss Italia in Emilia Romagna grazie a un team motivato e attento all’inclusione e al bello. Ragazze di quasi ogni provincia dell’Emilia Romagna sono state premiate a cominciare dalla 6’ classificata ,estetista di Rimini di 25 anni con il sogno di diventare una ballerina professionista, Veronica Sabattin, seguita a ruota al 5’posto da Carlotta Duran neolaureata in scienze della comunicazione 173 cm da Ferrara, Miss Miluna Keko Beach da Forlì la pallavolista Valentina Laghi 178cm di grazia ed eleganza, 3’ classificata eletta Miss BeMuch Sofia Bartoli di Riccione (RN) ballerina di 22anni, Miss Rocchetta Bellezza 2’classificata un’altra pallavolista la 19enne Chiara Bolognesi di Ravenna 180 cm occhi azzurri e capelli biondi mentre regina della serata eletta Miss Miluna Cervia è risultata Eleonora Antonico di Parma 19anni 170 cm e il sogno di diventare attrice, incoronata dal vicesindaco Gabriele Armuzzi giunto appositamente e pluripremiata dallo stesso, da Luca Fumanti e da Daniela Monti.

Premiata inoltre come Miss più votata della serata Alessandra Carlà di Piacenza, già titolata come Miss Sorriso Emilia Romagna, che ha ricevuto uno splendido gioiello Miluna sponsors del concorso.

Presenti anche e votatissime dalla giuria Greta Iotti Miss Eleganza Emilia Romagna e Beatrice Alessi Miss Cinema Emilia Romagna.

Prossime tappe ancora in tutta la regione a cominciare dal 2settembre a Vignola (MO) per l’assegnazione di altri importanti titoli valevoli per l’accesso alle finalissime di Miss Emilia e Miss Romagna 2021 nonché alle prossime selezioni regionali e prefinali nazionali del concorso simbolo e tradizione del nostro Paese.