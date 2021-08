Afghanistan: Unhcr, la crisi dei rifugiati inizia ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Mentre le evacuazioni da Kabul volgono al termine, "una crisi più ampia è appena iniziata" in Afghanistan e per i suoi 39 milioni di abitanti, ha detto Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, chiedendo sostegno. L'Unhcr, ricorda il Guardian, ha detto venerdì scorso che entro fine anno fino a 500.000 afghani potrebbero fuggire dal Paese, e oggi Grandi ha ribadito l'appello affinché le frontiere rimangano aperte e più Paesi condividano "questa responsabilità umanitaria" assieme a Iran e Pakistan, che ospitano già 2,2 milioni di afghani. (ANSA).