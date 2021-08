Afghanistan: Washington conferma tentato attacco aeroporto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 30 AGO - La Casa Bianca ha confermato il tentato attacco missilistico contro l'aeroporto di Kabul, sottolineando che "le operazioni continuano senza interruzioni": lo ha reso noto in un comunicato Jen Psaki, portavoce del presidente Joe Biden. "Il presidente è stato informato che le operazioni continuano ininterrotte all'aeroporto di Kabul e ha riconfermato l'ordine che i comandanti raddoppino gli sforzi per dare priorità e fare tutto il necessario per proteggere le nostre forze a terra", si legge nella nota. Secondo i media Usa i razzi sono stati intercettati dal sistema anti-missili americano. (ANSA).