Staccano stalattiti e stalagmiti ma le dimenticano in zaino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 30 AGO - Un gruppo di giovani tedeschi ha trascorso una giornata di hard trekking nel territorio del Supramonte Urzulei in Ogliastra, Di rientro dall'esperienza si sono fermati in un ristorante di Tortolì, scordandosi nel locale uno zaino da escursione nel cui interno sono state trovate stalattiti e stalagmiti, oltre ad altri pezzi di roccia staccate da grotte e anfratti. La vicenda, con tanto di foto allegate, è raccontata su Facebook dagli attivisti di Sardegna Rubata e Depredata, che normalmente si occupano di razzie di sabbia e ciottoli dai litorali dell'Isola. "Purtroppo nello zaino non c'è alcun elemento utile per risalire all'identità dei vandali ambientali, e purtroppo per saldare il conto non hanno usato strumenti di pagamento tracciabili, - si legge nel post - Resta solo il profondo rammarico e il senso di impotenza che derivano da comportamenti criminali e inaccettabili come questo, e rimane irrisolto il quesito se è realmente questo il genere di turismo per niente sostenibile e del tutto irrispettoso del quale abbiamo bisogno? Cosa può passare nella testa di persone che compiono un gesto del genere?" (ANSA).