Afghanistan: Maas, missioni inadatte a esportare democrazia

(ANSA) - BERLINO, 31 AGO - Le missioni militari non sono appropriate "per esportare nel lungo periodo le forme di governo": lo ha detto il ministro degli Esteri Heiko Maas in conferenza stampa a Islamabad, secondo quanto riporta Sueddeutsche Zeitung. Il recente tentativo in Afghanistan è fallito e bisogna trarne le conseguenze, ha aggiunto il capo della diplomazia tedesca. Le missioni militari sono appropriate nel combattere la minaccia terroristica e per difendere i diritti umani, ha poi aggiunto Maas. Sull'accoglienza dei rifugiati il lussemburghese Jean Asselborn ha detto al quotidiano tedesco Welt che "l'Unione europea dovrebbe essere pronta a mettere a disposizione tra i 40.000 e i 50.000 posti per il resettlement dei rifugiati afghani". "Questo ci permetterebbe di reinsediare ragazze, donne, ex attiviste dei diritti umani, o altre persone vulnerabili in modo legale e sicuro, in collaborazione con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr)", ha proseguito Asselborn. (ANSA).