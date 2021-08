Biden, la decisione più saggia per l'America

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 31 AGO - "E' arrivato il momento di guardare al futuro. Questa è la decisione giusta, la decisione più saggia per l'America": così Joe Biden ha concluso il suo discorso alla nazione sulla fine della guerra in Afghanistan. Il presidente americano ha sottolineato che "era ora di finire questa guerra. C'è un mondo nuovo e dobbiamo difendere gli Usa da nuove minacce. La nostra strategia deve cambiare. Non avevamo bisogno di continuare una guerra di terra". E rivolgendosi direttamente ai terroristi: "Gli Stati Uniti non dimenticheranno, non perdoneranno, vi inseguiremo fino agli inferi e pagherete il vostro prezzo",. (ANSA).