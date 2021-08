Green pass, minacce no-vax, Sibilia: "Denuncia per chi arrecherà disagi alla circolazione". Stazioni presidiate

Saranno un centinaio le donne e gli uomini delle forze dell’ordine schierate domani a Genova a presidio delle stazioni per evitare disordini in vista della manifestazione dei No green pass prevista per domani.

Poliziotti e carabinieri presidieranno le stazioni di Brignole e Principe per evitare l’occupazione dei binari. I manifestanti si sono dati appuntamento per le 14 e il blocco dovrebbe scattare per le 15. L’iniziativa è stata stigmatizzata dagli organizzatori delle manifestazioni contro il green pass che hanno sfilato il sabato pomeriggio. Per questo i partecipanti all’iniziativa di domani potrebbero essere un numero minore del previsto.

«Se qualcuno domani arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni, andrà incontro ad una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Un conto è manifestare pacificamente, altra cosa è creare disagi alle altre persone, commettendo di fatto un reato. Dovremo essere intransigenti». E’ quanto scrive in un tweet il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, commentando le minacce di blocco della circolazione ferroviaria di sedicenti gruppi no-vax.

«Chi domani arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni o ritardando la partenza dei treni, va arrestato in flagranza di reato e perseguito per blocco stradale e interruzione di pubblico servizio». Lo scrive in una nota Assoutenti che si dice «pronta a una raffica di denunce contro i No Green pass che hanno annunciato per domani manifestazioni in tutta Italia. «Viminale, Prefetti e forze dell’ordine di tutta Italia devono attivarsi per garantire domani la circolazione ferroviaria e impedire che la protesta di pochi crei un danno enorme alla categoria dei pendolari - scrive nella nota il presidente Furio Truzzi - Chiediamo alle autorità competenti di assicurare alla giustizia chiunque domani bloccherà stazioni e treni, e siamo pronti a presentare una raffica di denunce alle Procure della Repubblica di tutta Italia».

Assoutenti, infine, esprime solidarietà al prof. Matteo Bassetti, al giornalista Francesco Giovannetti e a tutti coloro «che hanno subito minacce ed aggressioni da soggetti contrari al Green pass, e ritiene che tali episodi di violenza, unitamente alle proteste indette per domani, rappresentino un pericolo per la democrazia e nulla abbiano a che vedere con il sacrosanto diritto di protesta e manifestazione».