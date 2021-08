L'ultimo segreto di Mitterrand, 'amò giovane studentessa'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 31 AGO - Ecco svelato "L'ultimo segreto" - questo il titolo di un libro che sarà pubblicato in Francia il 6 ottobre - sulla vita di François Mitterrand: una storia d'amore fra le tante che hanno costellato la vita del defunto ex presidente socialista, una "liason" segreta con Claire, una studentessa di diritto che aveva 50 anni meno di lui. La relazione durò fino alla morte di Mitterrand, nel 1996, a 80 anni, dell'ormai ex presidente. A raccontare la vicenda è l'inviata di Le Monde Solenn de Royer. (ANSA).