Spagna: in vigore nuovi divieti a pubblicità gioco d'azzardo

(ANSA) - MADRID, 31 AGO - Sono entrate in vigore in Spagna nuove proibizioni riguardanti le pubblicità di attività di scommesse o altri giochi d'azzardo: d'ora in poi, spiega il Ministero del Consumo, questi tipi di réclame saranno consentiti in radio e tv solo tra l'1 di notte e le 5 del mattino, mentre saranno vietati sponsor che pubblicizzino le scommesse nel mondo dello sport. Inoltre, le pubblicità di scommesse sul web saranno permesse solo con il consenso espresso delle persone a cui sono rivolte e i personaggi pubblici non potranno prestare la loro immagine per promuovere le scommesse. Questi divieti sono previsti da un reale decreto approvato a novembre 2020. "Il calcio e il resto delle competizioni saranno più sani, puliti e in linea con i valori dello sport", ha twittato il ministro del Consumo, Alberto Garzón. (ANSA).