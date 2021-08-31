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Usa, in Afghanistan almeno 2000 irriducibili dell' Isis

31 agosto 2021, 10:46

Usa, in Afghanistan almeno 2000 irriducibili dell' Isis
(ANSA) - WASHINGTON, 31 AGO - In Afghanistan ci sono almeno 2000 combattenti "irriducibili" dell'Isis: lo sostiene il Pentagono. (ANSA).

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