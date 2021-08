Usa: Trump prepara comizio in Iowa, con un occhio al 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 31 AGO - L'ex presidente americano Donald Trump ha detto che terra' un comizio in Iowa, lo stato dove si tiene il primo caucus per le primarie delle elezioni presidenziali. Una mossa che alimenta ulteriormente l'ipotesi che sia intenzionato a ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024. "Andremo in Iowa. Andremo in Georgia. Andremo in altri stati", ha detto nel corso di un'intervista. E una fonte informata ha spiegato al Des Moines Register che sono iniziati i colloqui sul'organizzazione del comizio. L'annuncio di Trump arriva mentre altri potenziali candidati repubblicani si stanno gia' recando in Iowa: il senatore del Texas Ted Cruz ha organizzato raccolte fondi per la deputata Ashley Hinson e la candidata al Congresso Nicole Hasso durante il fine settimana, e il senatore della Florida Marco Rubio sta organizzando degli eventi nello stato in questi giorni. Dalle elezioni del 2020, ci si sono recati anche l'ex vice presidente Mike Pence, l'ex segretario di Stato Mike Pompeo e l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley. (ANSA).