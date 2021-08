Usa: uragano, distrutto a New Orleans storico edificio jazz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 31 AGO - Un pezzo storico di New Orleans è stato distrutto dall'uragano Ida. Si tratta di Karnofsky Shop che agli inizi del 20/o secolo svolse un ruolo fondamentale nella promozione del jazz. L'edificio su South Rampart Street, che inizialmente ospitava una sartoria, era anche una seconda casa per Louis Armstrong. La famiglia Karnofsky si prese infatti cura del giovane Armstrong, gli diede un lavoro e lo incoraggiò a diventare un musicista. Dopo che i Karnofsky andarono via, l'edificio fu lasciato abbandonato e solo nel 2002 fu incluso nel National Register of Historic Places. Prima che l'uragano flagellasse la città erano in progetto dei lavori di recupero. (ANSA).