Afghanistan: Qatar a Talebani, aprire corridoio umanitario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Il Qatar ha invitato con urgenza i Talebani di aprire un corridoio umanitario, garantendo un "passaggio sicuro" a chi voglia lasciare l'Afghanistan. L'invito è venuto per bocca del ministro degli Esteri del piccolo regno del Golfo: "Insistiamo con i Talebani perché decretino la libertà di movimento e un salvacondotto per chi vuole entrare e uscire" dal Paese, ha detto in conferenza stampa Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, dopo un colloqui con la sua omologa olandese, Sigrid Kaag, in visita a Doha. (ANSA).