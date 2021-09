© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 01 SET - "E' ora di guardare al futuro, basta con il passato": lo afferma Joe Biden in un lungo post su Facebook in cui ribadisce come fosse giunto il momento di chiudere venti anni di guerra in Afghanistan. "E' ora di guardare a un futuro più sicuro e che onori quelli che hanno servito il nostro Paese", aggiunge il presidente americano. (ANSA).