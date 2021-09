Covid: riapre scuola in Israele nonostante picchi infezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEL AVIV, 01 SET - Circa 2 milioni e mezzo di studenti (dall'asilo nido alle classi maggiori) hanno cominciato in Israele l'anno scolastico in presenza, nonostante i picchi di nuove infezioni nel Paese dovuti alla variante Delta e quindi i possibili ritorni sul sistema educativo. Il premier Naftali Bennett ha ricordato che prima della riapertura degli istituti "è stata svolta la più grande campagna di test" della storia di Israele che ha visto in un giorno "due milioni di controlli" antigenici rapidi su tutti gli studenti. Va ricordato che da pochi giorni nel Paese è prevista la vaccinazione con la 3/a dose a partire dai 12 anni in su e che a scuola si starà con la maschera. Gli insegnanti che non sono vaccinati devono presentare un test negativo due volte a settimana. Il ministro dell'educazione Yifat Shasha-Biton ha spiegato che il modello della riapertura in presenza potrà essere "adattato sulla base del numero settimane e mesi". (ANSA).