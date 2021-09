© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 01 SET - I talebani hanno dispiegato forze di sicurezza e tecnici all'aeroporto di Kabul per riparare le strutture, intensificando gli sforzi per ristabilire l'ordine e la sicurezza. Lo ha detto il portavoce Zabihullah Mujahid, in un'intervista alla Cgtn, canale in lingua inglese del network statale cinese Cctv. (ANSA).