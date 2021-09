Tenta andare a concerto con Green pass non suo, denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 01 SET - Ha cercato di accedere a un concerto che si è tenuto a Santa Maria degli Angeli mostrando agli addetti alla vigilanza il Green pass risultato però di un'altra persona: per questo una donna è stata denunciata a piede libero dalla polizia. Sostituzione di persona il reato ipotizzato a suo carico nel corso dell'intervento del personale del commissariato di Assisi. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia la donna si è presentata al pre-varco per chiedere informazioni in quanto sprovvista di una certificazione valida ed è stata invitata a ritornare solo dopo aver acquisito almeno l'attestazione negativa di un tampone. E' quindi tornata al termine delle attività di pre-filtraggio, a concerto quasi iniziato, raggiungendo il varco di accesso alla platea e mostrando sul suo telefono il bar code relativo al Green pass all'addetto alla sicurezza, munito di dispositivo per il controllo della veridicità della certificazione. Intanto gli agenti di polizia che avevano riconosciuto la donna, hanno deciso di condurre accertamenti sulla corrispondenza della certificazione esibita all'identità. E' quindi emerso - riferisce sempre la polizia - che la certificazione verde era sì valida ma attribuibile ad altra persona. Di qui la denuncia della donna. (ANSA).