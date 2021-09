Uomo ferito da colpi di pistola a Milano, grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Un uomo di 34 anni è stato trasportato all'ospedale San Paolo in gravi condizioni per ferite da arma da fuoco al petto che, secondo quando ricostruito finora dai carabinieri, sarebbero stati esplosi da un 72enne all'interno del cortile di un condominio a Milano. Il 118 è I militari del Radiomobile sono intervenuti attorno alle 16.50 in via Ovada per soccorrere il 72enne con ferite alla testa che hanno reso necessario il trasporto all'Humanitas in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Nello stesso cortile, dove c'erano bossoli e un caricatore, è stato trovato anche il 34enne, che avrebbe un quadro clinico più preoccupante, che è stato operato una volta arrivato al San Paolo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica. (ANSA).