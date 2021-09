Vaccini: Francia, al via campagna per la terza dose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 01 SET - La campagna di richiamo vaccinale anti-Covid per la cosiddetta 'terza dose', è stata lanciata oggi in Francia per le persone più anziane e vulnerabili, con l'obiettivo di compensare il calo di efficacia dei vaccini dopo diversi mesi dall'assunzione della prima dose. "Con questo richiamo, sarete armati per i mesi a venire", ha dichiarato il ministro della Salute, Olivier Véran, parlando con una persona che stava per ricevere una terza dose durante una visita ad un centro di vaccinazione parigino. Rivolgendosi alla stampa, il ministro ha precisato che 200.000 persone hanno già preso appuntamento per la dose di richiamo. La campagna lanciata oggi in Francia riguarda, in particolare, gli over-80 immunodepressi e altri individui ritenuti ad alto rischio Covid, come i malati di cancro in corso di trattamento o i pazienti sotto dialisi. (ANSA).