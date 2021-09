Vaccini: Venezuela, dosi anche ai bambini di più di 3 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CARACAS, 01 SET - Il presidente della Repubblica venezuelano, Nicolás Maduro, ha annunciato che a partire da ottobre comincerà a vaccinare anche i bambini di più di 3 anni: una fascia giovane della popolazione fino ai 18 anni. In Venezuela, secondo i dati dell'Organizzazione panamericana della salute (Ops), sono pienamente vaccinate solo 3,3 milioni di persone (con il prodotto russo Sputnik V o cinese Sinopharm), pari all'11,62% della popolazione, mentre sono circa 6 milioni ad aver ricevuto in solo la prima dose. In dichiarazioni rilanciate dalla tv statale Vtv, Maduro ha indicato che "avremo in Venezuela vaccini per tutti i bambini e gli adolescenti. Vaccini - ha assicurato - sperimentati e provati". Finora, ha ricordato il capo dello Stato, "ci siamo posti un obiettivo di vaccinare 100.000 persone al giorno, ma ora questo obiettivo è stato alzato fino a 300.000 persone che intendiamo vaccinare nelle 24 ore". In attesa di partire con il programma di vaccinazione per bambini e adolescenti, ha infine detto Maduro, "dal 5 settembre saranno chiamati a ricevere il vaccino le persone dai 50 anni, mentre già la popolazione over 60 può recarsi presso i centri di immunizzazione senza appuntamento". (ANSA).