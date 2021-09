© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 02 SET - Le autorità federali americane non consentiranno a Virgin Galactic di volare in attesa dell'indagine su un incidente di volo in luglio. Lo riportano i media americani citando la Federal Administration Aviation. In luglio il volo Virgin Galactic ha deviato rispetto alla traiettoria prevista e le autorità intendono chiarire il perché. (ANSA).