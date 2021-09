© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 02 SET - La decisione della Corte Suprema è un attacco ai diritti delle donne. Lo afferma il presidente Usa Joe Biden dopo che i saggi americani hanno deciso, con cinque voti a favore e quattro contrari, di non bloccare l'entrata in vigore in Texas della legge sull'aborto, la più rigida d'America. (ANSA).