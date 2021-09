© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 02 SET - L'uragano Ida ha causato "molti danni" a New York e in New Jersey. Lo afferma il presidente Usa Joe Biden dopo aver parlato con i governatori dei due stati colpiti dalla coda di Ida. "Ricevo aggiornamenti ogni ora" dalla protezione civile sugli effetti dell'uragano Ida nel sud e nel nord est degli Stati Uniti, ha detto Biden che venerdì sarà in Louisiana per toccare con mano la devastazione causata da Ida. (ANSA).