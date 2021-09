Covid: Spagna, visita premier Sánchez a prima vaccinata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 02 SET - Una volta che la Spagna ha raggiunto l'obiettivo di una copertura vaccinale anti-Covid del 70% della popolazione, il premier, Pedro Sánchez, ha fatto visita a Araceli Hidalgo, la persona a cui è stata somministrata la prima dose nel Paese il 27 dicembre 2020. Si tratta di una donna di 97 anni, ospite in una casa di riposo di Guadalajara (Castiglia La Mancia). "Oggi è una giornata storica", ha detto Sánchez, "abbiamo mantenuto l'impegno preso", ha aggiunto. Il premier ha anche sottolineato "l'importanza del sistema pubblico" per rispondere a "ogni tipo di avversità" e fissato come prossimo obiettivo arrivare al "90%" della popolazione vaccinato. Da parte sua, Hidalgo ha invitato le persone indecise a essere "coraggiose" e non esitare a vaccinarsi, secondo dichiarazioni rilasciate ai media iberici. La donna ha affermato anche di sentirsi in buone condizioni di salute e si è detta disponibile a farsi somministrare una terza dose qualora fosse ritenuto necessario. (ANSA).