Incontro al Cairo Abu Mazen-Sissi-Abdallah di Giordania

(ANSA) - TEL AVIV, 02 SET - Il presidente Abu Mazen ha incontrato oggi al Cairo il capo dello stato egiziano Abdel-Fattah al-Sissi e il re giordano Abdallah. Il trilaterale - hanno riferito i media - ha avuto come scopo quello di coordinare la posizione nei confronti di Israele in vista dell'Assemblea generale dell'Onu di fine settembre. L'ottica - ha spiegato l'agenzia Wafa - è di arrivare a riavviare "il processo di pace con la fine dell'occupazione israeliana dal 1967 dei territori arabi e palestinesi, la creazione di uno stato palestinese indipendente con Gerualemme est capitale e la salvaguardia dei luoghi santi della città. Abu Mazen - secondo la stessa fonte - ha denunciato quelle che ha definito le continue violazioni israeliane in Cisgiordania e a Gerusalemme, soprattutto "attraverso l'aggressione dei coloni". Il meeting - ha detto re Abdallah citato dai media - ha sottolineato "l'interesse giordano nel sostenere ogni azione palestinese, in modo da riavviare il processo di pace basato sulle risoluzioni internazionali e la Soluzione a 2 Stati". Il presidente al-Sissi - secondo il suo portavoce citato dai media - ha ribadito il sostegno egiziano alla nascita di uno stato palestinese, "ma che questo giorno non avverrà fino a quando le fazioni della società palestinese non si riconcilino". Sissi ha anche sostenuto l'importanza degli sforzi per riaprire i negoziati con Israele e calmare le tensioni a Gaza. (ANSA).