Migranti: Canarie, nel 2021 sbarcate 9.255 persone

(ANSA) - MADRID, 02 SET - Sono 9.255 i migranti sbarcati alle Canarie nel 2021, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno spagnolo, aggiornati al 29 agosto 2021 e pubblicati oggi. Di questi arrivi, 1.724 sono avvenuti ad agosto, il secondo mese con più sbarchi dell'anno dopo gennaio. A luglio sono stati 579. Alle Canarie è arrivata quasi la metà dei migranti sbarcati in Spagna quest'anno (in totale, 19.021). Per l'arcipelago si tratta di un aumento del 135,8% rispetto ai primi otto mesi del 2020. Per quanto riguarda la Spagna nel complesso, l'immigrazione irregolare via mare è aumentata del 54,1%. Contando sbarchi e arrivi via terra, l'aumento è invece del 49,7% (20.491 persone). I dati del Ministero dell'Interno non includono le persone arrivate in massa presso l'enclave di Ceuta a metà maggio. Con l'incremento degli sbarchi di migranti alle Canarie delle ultime settimane sono anche in aumento le tragedie che coinvolgono le persone che provano a raggiungere l'arcipelago dall'Africa ma muoiono nel tragitto. Secondo l'ong specializzata su questa rotta migratoria Caminando Fronteras, nei primi sei mesi di quest'anno sarebbero morte o risultate disperse 1.922 persone in quest'area dell'Oceano Atlantico. Secondo il servizio per le emergenze delle Canarie, solo nella giornata di ieri sono state assistite 165 persone arrivate su barconi. Le autorità spagnole hanno reso noto che nelle ultime ore si sono attivati per soccorrere una trentina di persone che ha chiesto aiuto da una barca rimasta senza motore nei pressi dell'isola di Alegranza, riporta l'agenzia di stampa Efe. (ANSA).