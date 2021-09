Pelosi, 'su aborto decisione Corte Suprema codarda'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 02 SET - "Una decisione codarda": così Nancy Pelosi, speaker della Camera nel Congresso Usa e terza carica dello stato, he definito la scelta della Corte Suprema di non bloccare la stretta varata dal Texas che vieta l'aborto già dalla sesta settimana di gravidanza. Una decisione quella dei nove saggi, la cui maggioranza conservatrice è stata forgiata dall'ex presidente Donald Trump, che apre la strada a un possibile, clamoroso rovesciamento della sentenza del 1973 che legalizzò l'aborto in America. Pelosi ha quindi annunciato la presentazione di una legge per sancire i diritti stabiliti proprio dalla storica sentenza 'Roe contro Wade'. (ANSA).