Stato di emergenza a New York per 'coda' uragano Ida

(ANSA-AFP) - NEW YORK, 02 SET - Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza poiché la 'coda' della tempesta Ida ha causato massicce inondazioni in città e negli Stati Uniti nordorientali. "Sto dichiarando lo stato di emergenza per aiutare i newyorkesi colpiti dalla tempesta", ha twittato Hochul. Ida, che domenica si è abbattuto sugli Stati Uniti meridionali come uragano di categoria 4, ha causato tornado e inondazioni mentre si dirigeva verso nord. (ANSA-AFP).