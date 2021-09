Zaki:flash mob a raduno nazionale giovani di Libera, libertà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 02 SET - Uno striscione con la scritta "Libertà per Patrick Zaki", un flash mob per chiedere la sua liberazione e la richiesta al Governo per il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna detenuto da 572 giorni nelle carceri egiziane. Un forte e deciso appello quello lanciato da oltre 150 ragazzi e ragazze presenti al Raduno Nazionale dei Giovani di Libera che si svolge a Isola Capo Rizzuto in Calabria. Un piccolo gesto, è scritto in una nota, "per ricordargli che, noi giovani studenti, universitari ed universitarie, esponenti della società civile, del mondo accademico e associativo, siamo al suo fianco". "E' intollerabile la detenzione di Patrick. La politica - commenta Libera - non può sottostare ai principi di convenienza quando è in gioco la vita e la libertà delle persone. Patrick deve tornare a studiare. Il giovane ricercatore è ancora ingiustamente incarcerato perché sta difendendo i diritti umani e noi su questo non possiamo restare in silenzio". (ANSA).