Biden, è il momento del taglio delle tasse per classe media

(ANSA) - NEW YORK, 03 SET - I ricchi non pagano abbastanza tasse: "noi vogliamo una crescita economica che parta dal basso verso l'alto, non il contrario e quindi solo a beneficio dei più abbienti". Lo afferma Joe Biden, sottolineando che ora è il momento di una riduzione delle tasse per la classe media e le famiglie che lavorano. "Nonostante i progressi non siamo dove dovremmo essere nella ripresa economica", prosegue Biden sottolineando che è necessario spingere sulle vaccinazioni per aiutare l'economia. "La variante Delta è il motivo perché i dati di oggi sul mercato del lavoro non sono migliori", aggiunge il presidente americano annunciando che la prossima settimana presenterà nuove misure per combattere Delta. (ANSA).