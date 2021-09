Covid: in Lombardia tasso positività allo 0,4%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 03 SET - A fronte di 45.270 tamponi effettuati, sono 647 i nuovi positivi in Lombardia, con un tasso di positività dell'1,4%, in leggera crescita rispetto all'1,3% dei giorni scorsi. Solo un nuovo ingresso in terapia intensiva, 4 invece negli altri reparti, mentre sono due i decessi, per un totale di 33.929 da inizio pandemia. I nuovi casi sono 245 a Milano di cui 93 in città, 96 a Brescia, 53 a Varese, 52 a Bergamo, 41 a Mantova, 40 a Pavia, 29 in Brianza, 26 a Como, 24 a Cremona, 16 a Lodi, 12 a Lecco, 7 a Sondrio. (ANSA).