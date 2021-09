Covid: lieve flessione contagi in Calabria, sette le vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 03 SET - Lieve flessione dei contagi da Covid in Calabria dove, però, nelle ultime 24 ore si registrano sette vittime - due delle quali avvenute il 25 ed il 26 agosto scorso in Rsa come comunicato dalla Asp di Crotone - che portano il totale a 1.327. i nuovi casi sono 298 (ieri 324), con il tasso di positività che scende da 8,63 a 7,75%. Stabili i ricoveri in area medica (171) con un -1 in terapia intensiva (14). I casi attivi sono 5.071 (+48), gli isolati a domicilio 4.886 (+49) e i nuovi guariti 243. Ad oggi sono stati fatti 1.094.643 tamponi con 78.670 positivi. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 256 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 228 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.757 (10.609 guariti, 148 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.346 (42 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.302 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.283 (23671 guariti, 612 deceduti); Crotone: casi attivi 376 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7097 (6990 guariti, 107 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 2.396 (84 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.305 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.936 (24577 guariti, 359 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 338 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.827 (5.732 guariti, 95 deceduti). (ANSA).