Esercito: generale Fabio Majoli nuovo comandante Brigata Julia

(ANSA) - UDINE, 03 SET - Si è svolto oggi il passaggio di consegne tra il Generale di Brigata Alberto Vezzoli e il parigrado Fabio Majoli, che sarà il 45/o comandante della Brigata Julia, nel chiostro cinquecentesco della Caserma "Di Prampero". Durante il periodo trascorso alla guida delle penne nere della "Julia" il Gen. Vezzoli ha condotto la brigata per la prima volta al Comando dell' Operazione "Strade Sicure" a Roma, da giugno a dicembre 2019, e per la quinta volta in Afghanistan, in conformazione Multinational Land Force, per la Missione NATO "Resolute Support", da luglio 2020 a gennaio 2021. Alla cerimonia hanno preso parte tutte le Bandiere di guerra dei Reparti della "Julia", unità dislocate in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. Il Generale di Corpo d'Armata Claudio Berto, Comandante delle Truppe Alpine, ha presieduto la cerimonia, alla presenza, oltre alle rappresentanze delle Forze Armate Slovene, Ungheresi e Statunitensi, delle autorità locali. Il Generale Vezzoli nel suo discorso di commiato ha espresso soddisfazione per quanto realizzato. Il Generale Fabio Majoli, che ha da poco lasciato l'incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Truppe Alpine di Bolzano, ha espresso "profonda gratitudine" al Comandante delle Truppe Alpine e, rivolgendosi alle autorità locali, ha indicato: le penne nere della "Julia" "sono e saranno sempre a vostra disposizione". Prima della cerimonia, i due Comandanti, con un picchetto in armi e dalla Fanfara della Brigata Alpina "Julia", hanno deposto una corona d'alloro ai monumenti ai Caduti della Brigata. (ANSA).