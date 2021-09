Nigeria: si arrendono quasi 6 mila miliziani di Boko Haram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 03 SET - L'esercito nigeriano afferma che quasi 6 mila miliziani di Boko Haram tra comandanti, combattenti e loro famiglie si sono arresi alle autorità nelle ultime due settimane. Lo riporta la Bbc, ricordando che anche il Camerun aveva annunciato di recente la resa di centinaia di miliziani di Boko Haram nel Paese. In Nigeria, la bandiera bianca di massa dei membri del gruppo islamista è il risultato dell'intensa offensiva militare nel nord-est del Paese, dichiara ancora l'esercito. La morte del leader di Boko Haram Abubakar Shekau, avvenuta a maggio, potrebbe rappresentare un'altra ragione di tale fenomeno. Molti dei miliziani di Boko Haram si sono arresi alle autorità o si sono uniti al gruppo rivale, lo Stato Islamico della provincia dell'Africa occidentale (Iswap). Le autorità nigeriane affermano di schedare coloro che si sono arresi per una possibile deradicalizzazione e riabilitazione. Alcuni nigeriani sono però scettici sulla reintegrazione degli ex miliziani nella società, citando possibili rischi. Secondo l'Onu, gli attacchi di Boko Haram, iniziati nel 2009, hanno causato la morte di oltre 300 mila persone, milioni sono gli sfollati in Nigeria e in diversi altri Paesi della regione del lago Ciad. (ANSA).