Raab a Islamabad per colloqui su Afghanistan

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Gli ultimi sviluppi in Afghanistan sono stati discussi stamane a Islamabad durante l'incontro tra il ministro degli Esteri pachistano, Shah Mahmood Qureshi, e il collega britannico Dominic Raab. Qureshi ha sottolineato la necessità di proteggere i diritti di tutti gli afghani e di una soluzione politica inclusiva, sostenendo di essere in stretto contatto con i partner regionali e internazionali, si legge in una nota. Ha quindi affermato che alla luce della mutata realtà in Afghanistan, la comunità mondiale ha dovuto adottare un approccio pragmatico e pratico. "Era essenziale rimanere impegnati per sostenere il popolo afgano, economicamente e per aiutare a ricostruire il Paese con priorità urgente", ha aggiunto. Qureshi ha ricordato poi che il Pakistan ha facilitato l'evacuazione di oltre 12.000 persone, tra cui personale diplomatico e di organizzazioni internazionali. (ANSA).