Attacco in Nuova Zelanda, sono sette le persone ferite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Sono sette le persone accoltellate nell'attacco terroristico avvenuto ieri in un supermercato di Auckland, in Nuova Zelanda. Lo ha detto la premier Jacinda Ardern in una conferenza stampa precisando che cinque dei feriti sono stati ricoverati in ospedale e tre di questi sono in condizioni critiche. L'identità del terrorista, un uomo di 32 anni dello Sri Lanka che è stato ucciso dalla polizia dopo l'attacco, rimane sconosciuta ma è emerso che si trovava in Nuova Zelanda da 10 anni ed era noto alla polizia da cinque, quando si era radicalizzato. Nel 2018 era stato arrestato per possesso di un coltello e per il sospetto che stesse pianificando un attentato come "lupo solitario". Mentre si trovava in carcere, era stato ulteriormente accusato di aggressione a degli agenti, ma dopo tre anni, a luglio, era stato rilasciato. "Erano state esplorate tutte le strade per tenerlo in carcere", ha detto Ardern annunciando entro fine mese un inasprimento del Terrorism Suppression Act, la legge anti-terrorismo. (ANSA).