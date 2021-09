Incidenti stradali: frontale nel Chietino, quattro morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CHIETI, 04 SET - Quattro persone, tutte della provincia di Chieti, sono morte ed una è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla strada statale 649, all'altezza del territorio di Bucchianico (Chieti). Tre delle vittime, due di 21 anni e una di 23, decedute sul colpo, viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf che, secondo una prima ricostruzione stava iniziando una manovra di sorpasso, si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade. Su quest'ultima vettura viaggiavano due persone: il passeggero di 37 anni è deceduto mentre il conducente, un 31enne, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti. Sul posto per i soccorsi è intervenuto il 118, per i rilievi ha operato la Polizia Stradale di Chieti, intervenuti i Vigili del Fuoco. Il conducente di una terza auto, una Fiat Tipo, è rimasto illeso. (ANSA).