Urna Raffaella Carrà da S.Pio: Beruschi, voleva tornare qui

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 04 SET - "Voleva tornare qui, non come presenza vera in carne e ossa, ma come presenza di cuore". Così l'attore comico Enrico Beruschi parla di Raffaella Carrà, in attesa di partecipare a San Giovanni Rotondo alle cerimonie per l'arrivo, in mattinata, delle ceneri dell'artista, che ha voluto questa sua ultima visita a San Pio. "L'unica volta che ci siamo allegramente parlati - ha ricordato Beruschi - è stato qui a San Giovanni Rotondo per l'inaugurazione di Teleradio Padre Pio. Era un incontro tra due vecchi amici che però non si erano mai incontrati prima e che si ammiravano da lontano", ha detto: "Per la prima volta ci siamo trovati a condividere lo stesso palcoscenico e le stesse telecamere". Poi un aneddoto: "Il lato divertente di quella giornata - ha aggiunto - è stato quando ho sgridato i fraticelli che si dimenavano come anguille ballando sulle note delle canzoni di Raffaella, mi sono assunto la responsabilità di rimproverarli", ha detto Beruschi. (ANSA).