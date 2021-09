Scoperto rave in alture Genova, denunciato organizzatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 05 SET - Un rave party clandestino con molti partecipanti, di certo oltre le cento persone, è stato scoperto questa notte dalla polizia nelle alture sopra Genova, nel parco cittadino del Righi. Questa mattina, appena le condizioni di luce lo hanno consentito, è stato interrotto dalle volanti, assieme a pattuglie dei carabinieri e della polizia locale. L'organizzatore è stato denunciato per diversi reati (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, oltraggio a p.u., ubriachezza) e ha ricevuto una sanzione amministrativa per aver tenuto spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. Sono anche identificati 54 partecipanti. Un 20enne è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Sequestrate le attrezzature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'iniziativa: 2 gruppi elettrogeni, e gli apparati per la riproduzione della musica fra cui 7 diffusori. Alla scoperta del rave nella notte gli agenti avevano deciso di monitorare l'evento, organizzato nei pressi dell'edificio che ospitava il ristorante 'La Polveriera', considerando le molte presenze, lo stato psicofisico dei partecipanti verosimilmente alterato da sostanze alcoliche o stupefacenti: un intervento di forza avrebbe comportato rischi per l'incolumità dei partecipanti e degli operatori. La zona è priva di illuminazione e di protezioni, in particolare nella parte che affaccia sui contrafforti storici. (ANSA).