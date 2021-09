Covid: contagi in Gb restano oltre 40.000, in calo i morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 06 SET - Restano attorno a 41.000 (un migliaio meno di venerdì 3 quando si era toccato il picco dal 19 luglio, ma comunque sopra quota 40.000) i contagi giornalieri da Covid alimentati dalla variante Delta nel Regno Unito, conteggiati nelle ultime 24 ore su oltre un milione di tamponi. Mentre il bilancio dei morti torna a scendere fino a 45, seppure alleggerito come di consueto il lunedì dal ritardo statistico di parte dei dati riferiti al weekend, il cui recupero va poi ad appesantire invece i bilanci di metà settimana. E il totale dei ricoveri si assesta a 7.600 circa: con un impatto che rimane nettamente inferiore rispetto a quello delle ondate di contagi pre-vaccini della pandemia, in un panorama nel quale la copertura vaccinale nazionale si accosta all'80% degli over 16 con 2 dosi e a quasi il 90% con una. (ANSA).