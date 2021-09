Il soldato Adler rientra negli Usa e cade, ricoverato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 06 SET - Appena rientrato dall'Italia, dopo il viaggio che lo ha portato a incontrare il suo passato ai tempi della Seconda guerra mondiale, il veterano Martin Adler, 97 anni è caduto mentre andava a letto, ha sbattuto la testa ed è ricoverato in ospedale, a Boca Raton, in Florida. Nonostante i controlli non abbiano riscontrati danni, dovrà fare esami neurologici e cardiologici. A informare dell'incidente è Matteo Incerti, giornalista che lo ha accompagnato nel suo tour tra Bologna, Firenze, Napoli e Roma e che ha scritto il libro 'I bambini del soldato Adler', sulla storia dei tre 'bambini' sbucati da una cesta, fotografati nel 1944 a Monterenzio, ritrovati e riabbracciati da Adler, ultraottantenni, dopo un appello sui social. A causa delle restrizioni anti Covid, "nessuno dei suoi famigliari può visitarlo in ospedale e continua a chiamare la sua amata Elaine (che è riuscita comunque a parlare con lui) . E' comunque molto confuso senza di lei al fianco, l'amore della sua vita con la quale vive da 65 anni. La figlia Rachelle Shelley Adler Donley e io vi terremo costantemente informati. Forza Martin non mollare! Ti voglio bene, tanto! Ti aspettiamo presto per ridere e coltivare la sete di pace e amore insieme a te!", scrive Incerti. (ANSA).