Libano: Onu,6 milioni dollari per evitare chiusura ospedali

(ANSA) - BEIRUT, 06 SET - Il servizio di coordinamento umanitario dell'ONU (Ocha) in Libano ha oggi annunciato lo stanziamento di 6 milioni di dollari per consentire, per i prossimi tre mesi, a ospedali, cliniche mediche e dispensari di medicine di rimanere aperti e funzionanti in un paese al collasso economico e che soffre ormai di una cronica carenza di combustibile, necessario per alimentare generatori e centrali elettrici. Lo ha reso noto la coordinatrice umanitaria dell'Onu in Libano, Najaf Rochdi, con un comunicato nel quale si precisa che questi 6 milioni mirano a sostenere indirettamente centinaia di migliaia di famiglie private dell'assistenza medica in un contesto di assenza di servizi essenziali nel Libano allo sbando. Questi 6 milioni, afferma Ocha, si aggiungono ai 4 già stanziati nei giorni scorsi dall'Onu per sopperire alla mancanza di acqua in diverse regioni del paese, messo in ginocchio dalla sua peggiore crisi economica degli ultimi 30 anni. Lo stanziamento annunciato oggi non sarà rinnovato al termine dei tre mesi, afferma Ocha, secondo cui è responsabilità dei governanti libanesi trovare, col sostegno della comunità internazionale, modalità sostenibili per uscire dalla crisi. (ANSA).