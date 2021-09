A Kabul i talebani sostituiscono murales con bandiera e slogan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 SET - I segni del regime talebano sono già visibili per le strade di Kabul. Gli studenti coranici hanno cancellato i murales della capitale afghana per sostituirli con i dipinti delle loro bandiere e slogan della propaganda islamica. Lo scrive il Guardian pubblicando anche alcune foto. Negli ultimi vent'anni murales sono spuntati dappertutto a Kabul, raffigurando i più svariati temi, dall'uccisione di George Floyd negli Stati Uniti e l'annegamento dei rifugiati afghani in Iran alla firma dell'accordo Usa-talebani per la pace. Le opere erano del collettivo di artisti 'Artlords'. Un murale nel centro della capitale era dedicato a un medico e operatore umanitario giapponese ucciso nel 2019. Il suo ritratto è stato sostituito da uno slogan che si congratula con la nazione per la "vittoria", riferendosi alla nuova presa del potere dei talebani. (ANSA).