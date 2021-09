Canada: premier Trudeau contestato con lancio di sassolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Il premier canadese, Justin Trudeau, è stato bersaglio del lancio di sassolini, che non lo hanno ferito, in una tappa della sua campagna elettorale itinerante in cui è stato più volte contestato da alcuni manifestanti no-vax o contrari alle misure restrittive anti-Covid. Lo scrivono diversi media, fra cui la Bbc. L'incidente è avvenuto a London, in Ontario, dove il premier di centrosinistra, che a metà luglio ha indetto nuove elezioni per il 20 settembre, chiedendo all'elettorato un mandato politico più forte, aveva appena visitato una distilleria di birra. Trudeau ha detto che la ghiaia lo ha colpito a una spalla e ha comparato l'incidente a quando nel 2016 una donna gli lanciò dei semi di zucca. Erin O'Toole, la leader del Partito conservatore, all'opposizione, ha condannato il gesto, definendo il gesto "disgustoso". (ANSA).