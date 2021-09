Conad: Pugliese, chi non si vaccina vada in aspettativa

"Sono favorevole al green pass, se io ha fatto due dosi di vaccino, perché poi devo rischiare di contagiarmi andando al ristorante o al supermercato?". Lo ha detto Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, a Quarta Repubblica su Rete4. "I dipendenti che non vogliono vaccinarsi andranno in aspettativa non retribuita", ha aggiunto.

"Per garantire le aperture i nostri dipendenti hanno fatto molti straordinari rischiando la salute e a loro bisogna dire grazie", ha spiegato l’ad di Conad, sottolineando che "se in Italia non abbiamo avuto problemi di carattere sociale è perché i supermercati non hanno mai chiuso".