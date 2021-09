Covid: doppio vaccino all'80% in Gb ma è picco morti da marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 07 SET - Tornano a calare a 37.489 (contro i 41.000 di ieri) i contagi giornalieri da Covid alimentati dalla variante Delta nel Regno Unito su un numero di tamponi quotidiano incrementato peraltro a 1,4 milioni. Mentre il bilancio dei morti, appesantito in parte dal recupero dei ritardi statistici di dati riferiti al weekend, tocca quota 209 nelle 24 ore, contro i 207 di martedì scorso, picco da marzo. Intanto il totale dei ricoveri rimbalza a 7.976, pur con un impatto ancora nettamente inferiore rispetto alle ondate pre vaccini della pandemia in un Paese in cui la copertura sfonda ora l' 80% degli over 16 con 2 dosi (quasi il 90% con una). (ANSA).