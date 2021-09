Rapporto Coop 2021, 9 su 10 orgogliosi di essere italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Quasi 9 italiani su 10 sono orgogliosi di esserlo e le ricerche associate alla parola Italia on line sono cresciute a luglio 2021 di un +211%. Lo ha messo in luce il "Rapporto Coop 2021-Economia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani", parte integrante di italiani.coop, il portale di ricerca e analisi sulla vita quotidiana degli italiani. Secondo il rapporto, per quasi 7 italiani su 10, il nuovo mood del post pandemia è "io penso positivo", soprattutto per la maggiore consapevolezza rispetto alle "cose importanti della vita" (45% degli intervistati). Inoltre, per il 41% degli intervistati (rispetto al 19% di quattro anni fa), torna la fiducia nel prossimo, a partire dalla famiglia e dagli affetti più stretti. Inoltre, nel rinnovato clima di benevolenza vengono assorbite con più elasticità anche le differenze. Così gli italiani si definiscono pro eutanasia e aborto, accoglienti con i rifugiati e tra i più LGBT+ friendly del continente. E pur posizionandosi tra gli ultimi Paesi in Europa quanto a parità di genere, il 42% degli italiani mostra consapevolezza di questo triste primato. Sono proprio le donne ad essere le più convinte delle proprie capacità (già oggi sono più istruite degli uomini) e ritengono di essere la prima potenzialità inespressa di cui dovrebbe approfittare il Paese per il suo rilancio (tra gli italiani lo sostiene il 42% delle donne contro un ben più modesto 18% di uomini). (ANSA).