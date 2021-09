Usa: Jill Biden torna a insegnare in classe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Jill Biden torna in classe. Dopo mesi di insegnamento di Inglese agli studenti con didattica a distanza, la first lady ha ripreso a insegnare in presenza nel Northern Virginia Community College, dove lavora dal 2009. Lo riporta Ksby News. È la prima first lady a lasciare la Casa Bianca e a lavorare a tempo pieno. "Ci sono alcune cose che non puoi sostituire e non vedo l'ora di tornare in classe", ha detto di recente alla rivista Good Housekeeping. (ANSA).